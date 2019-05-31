潮州鎮公所已完成第一停車場規畫案，準備送審爭取經費。土地屬國有財產局，目前種植許多作物，未來規畫興建4樓的立體停車場。（潘建志攝）

潮州火車站前舊台汽車站土地原為機關用地，目前已通過都市計畫變更為停車場用地，待核定後未來可能規畫結合商場的立體停車場。（潘建志攝）

改善屏東潮州停車雙管齊下！鎮公所除了準備針對圓環旁舊三工處停車場收費，提高周轉率外，也將在鎮內新建停車場，目前已完成第一停車場規畫案，準備送審爭取經費；另外火車站前舊台汽土地也已進行地目變更，未來有可能規畫成停車場。

潮州鎮公所主任秘書王建元指出，公所已完成第一停車場立體停車場的可行性評估報告，將送審爭取經費；火車站前舊台汽車站土地也已完成都市計畫變更，核定後可能規畫成停車場；福星路第二停車場未來也可能配合縣府興建溜冰場，新建立體停車場。

他說，中正路及公園路交叉口的第一停車場用地為國有財產署所有，已閒置40多年，鎮公所已完成規畫爭取經費，興建4樓的立體停車場，預計有180席停車位。此處離火車站、市場、燒冷冰圓環都不遠，附近道路停車位嚴重不足，完工後將減少違規停車狀況。

火車站前舊台汽車站土地也屬國有財產署，原為機關用地，目前已通過都市計畫變更為停車場用地，待核定後未來可能規畫結合商場的立體停車場。福星路的第二停車場現為平面，未來亦可能配合縣府新建的溜冰場館，新建立體停車場。

除了興建停車場外，舊三工處停車場因鄰近燒冷冰圓環，停車需求極大。過去因未收費，有民眾長期占用導致一位難求，鎮公所因此訂定自治條例，將委外管理收費，預計7月上路，每小時收20元，預計能改善長期占位情形，提高周轉率。

(中時 )