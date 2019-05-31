端午節加碼！大樂透今晚開出13組百萬大獎 22:352019/05/31 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透端午節組百萬加碼，今晚已進行到第二波；台灣彩券晚間公告，加開剩餘的81組100萬獎項中，開出13組，總中獎注數為13注，每名幸運兒都是單注中獎、可贏得100萬元獎金，扣除第一次加碼開出19組，大樂透端午節加碼尚有68組100萬獎項未開出，將於次期下周二(6月4日)繼續加開。 而大樂透頭獎今晚仍未開出，台灣彩券表示，下期頭獎保證1億元；根據台灣彩券網站公告，這期開出的獎號依大小順序排列，分別為08、15、21、31、36、46，而特別號為18。 (中時 ) #加碼 #大樂透 #彩券 #端午節 也許您會感興趣 推薦閱讀 中和端午節活動 邀新住民一起來包粽 22:442019/05/27 生活 大樂透端午加碼開跑 今晚開出19組百萬大獎 22:292019/05/28 生活 《經濟》端午節應景物資，政院嚴密監控供需行情 07:452019/05/29 財經 端午節前夕搶好康 台北分署下周二拍賣滿滿文青風 18:342019/05/29 社會 端午節前水果、豬肉見漲 陳吉仲：消費者應可接受 10:032019/05/30 生活 端午節健康吃粽不會變成「肉」粽 16:562019/05/30 生活 端午節健康吃 不讓身材放粽 04:102019/05/31 地方新聞 端午節苗縣衛生局抽檢 粽類1件生菌數超標 18:262019/05/31 生活 端午節苗縣衛生局抽檢粽類 1件生菌數超標 17:132019/05/31 生活 端午節將屆太平警分局宣導交通安全 20:552019/05/31 社會 生活熱門新聞 韓國瑜有無私生女？謝寒冰提這招神破解 - 生活 捷運哪線多正妹？老司機曝必選這2條 網跪了 - 生活 韓國瑜告吳子嘉 林佳新曝她扮演關鍵角色 - 生活 凱道禁擺攤澆不熄熱情 業者紛出奇招挺韓 - 生活 高雄前後任市長差多少？她PO直擊影片破解 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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