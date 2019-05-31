大樂透端午節組百萬加碼，今晚已進行到第二波；台灣彩券晚間公告，加開剩餘的81組100萬獎項中，開出13組，總中獎注數為13注，每名幸運兒都是單注中獎、可贏得100萬元獎金，扣除第一次加碼開出19組，大樂透端午節加碼尚有68組100萬獎項未開出，將於次期下周二(6月4日)繼續加開。

而大樂透頭獎今晚仍未開出，台灣彩券表示，下期頭獎保證1億元；根據台灣彩券網站公告，這期開出的獎號依大小順序排列，分別為08、15、21、31、36、46，而特別號為18。

(中時 )