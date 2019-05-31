立法院會今三讀通過《海岸巡防法》修正案，未來若船隻規避海巡人員的必要檢查，可對船長或所有人開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰；另外，若民眾濫用海巡報案專線，可處3千元以上、1萬5000元以下罰鍰。

三讀通過條文增訂，海巡機關人員為執行職務，必要時得進行身分查證及資料蒐集；其職權行使及權利救濟，除法規另有規定者外，準用警察職權行使法相關規定。

此外，條文也增訂，船舶或其他水上運輸工具的船長、管理人、所有人或營運人，對海巡機關人員依規定實施之檢查、登臨或驅離等命令，不得規避、妨礙或拒絕，違者海巡機關人員得以強制力實施，但不得逾越必要之程度，並可處船長或所有人等新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

三讀條文還新增，海巡機關為執行職務，得設置專線電話受理民眾報案；而無故撥打專線電話經勸阻不聽，或故意謊報案件者，可處新台幣3千元以上、1萬5000元以下罰鍰，並賦予海巡機關裁量權限，得視具體事件情節輕重，決定裁罰額度。

(中時 )