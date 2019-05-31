今年受暖冬影響降雨少，台中外埔、后里區近40公頃的釀酒葡萄園結果率偏低，受損率達7成以上，農民憂心恐無葡萄可釀酒。今日經專家現場初步判定為延遲性災害，受損面積達20％以上，符合「天然災害救助辦法」。

台中市農業局指出，台中釀酒葡萄種植面積共約40公頃，后里占15公頃、外埔約23公頃，兩地為大宗產區，農糧署中區分署及中區農改場等昨日派專家前往現勘。

世界金牌葡萄酒－樹生酒莊莊主洪吉倍說，他13歲跟父親種釀酒葡萄，58年來首次因氣候暖化致葡萄慘賠，以前都是受風災影響而申請補助，今年近2公頃葡萄園約8成春果沒開花或結果不佳，產量銳減，往年可釀30至40公噸葡萄酒，今年幾乎沒葡萄可釀，恐怕連10公噸都不到。

農糧署中區分署台中辦事處主任江永煜表示，受暖冬影響，今年1至2月降雨少，造成后里及外埔地區葡萄萌芽率偏低、果串及果粒數偏少以及生育期不整齊，初步判定為延遲性災害，且受損面積達20％以上，符合「農業天然災害救助辦法」，未來經公告後，葡萄每公頃將可申請現金補助9萬元。

外埔及后里釀酒葡萄園種植黑后及金香兩個品種，黑后可釀成紅葡萄酒，種植面積共約38公頃；金香則釀成白葡萄酒，種植面積共約5.5公頃。

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(中時 )