立法院會今天（5月31日）三讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」，並舉辦全國性公民投票通過後，才能簽署、換文，由總統公布生效。對此孫文學校校長、國民黨內總統初選參選人張亞中指出，若依照這個「只要戰爭、不要和平」的新規定，兩岸未來不可能簽署和平協定，目前存在的敵對狀態無法解除。兩岸最終的解決方式將只剩下武力一途，其結果不是台灣烽火，就是台灣被迫接受「一國兩制」。

因此張亞中痛批民進黨「只要戰爭，不要和平」。立法院今天通過的政治協議新規定，使得民進黨成為北京「一國兩制」的馬前卒、同謀者、是陷台灣於戰爭、陷台灣安危於不顧的敗類。張亞中宣示：他若當選總統，如果國民黨是立院又是多數，會立刻廢止該規定。，如果立院國民黨不是多數，他會以總統身分發動公投，否決該規定。

此外張亞中說他若當選總統，他也可以公投法第16條，和平協議簽署後直接交付人民公投。

張亞中認為兩岸和平協定生效的理想應有程序為：

（一） 派出專業最強的團隊與大陸進行協商。

（二） 簽署的和平協定必須經過立法院多數通過。

（三） 如果在野黨仍不接受結果，可以發動複決公投。

張亞中表示他若當選，承諾絕對落實，讓兩岸關係遠離戰爭，走上和平。

(中時 )