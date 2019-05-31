姚子羚身材姣好。(取自姚子羚IG)

38歲香港女星姚子羚外型甜美，氣質出眾，去年3月才與身家上億男友鄭子邦分手，未料近日又被爆料疑似搭上閨蜜、混血女模蔡宛珊（Sarika）的夜店董事老公Raymond，兩人交往半年，連「完事後」的親密床照也被港媒曝光。當時她現身召開記者會時，更驚訝直言自己也很想知道為何親密照會流出，也強調照片是在她不知情的狀況下被偷拍。

不過像是要打臉姚子羚「不知情」的說法般，今日港媒又曝光姚子羚與Raymond第二波「睜眼」床照，還附上一段姚子羚與疑似二奶對話的錄音檔，姚子羚在錄音檔中就揭密Raymond與元配離婚原因，原來是不夠成熟又愛跟女人勾勾纏。

對於第二波床照流出，姚子羚就向港媒《東網》強調與對方早已回到普通朋友關係，所以也不方便再回覆有關Raymond事情，事情已告一段落，所以一再放送有關她的照片與對話，也沒有意義，她的心情亦不會受事情影響，感謝外界關心。

而Raymond前妻蔡宛珊也稱她2017年與前夫分居後，前夫後來又在何時與姚子羚等其他異性交往、時間有無重疊，她不清楚也不想知道。至於到底是誰頻頻爆料，她直言不知，也懶得去猜測，只希望事情趕快完結！

(中時電子報)