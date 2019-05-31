帶著老花眼鏡的阿嬤教你如何「性」福美滿，這景象有點難想像。但美國確實有一位高齡91歲、家喻戶曉的「露絲醫師」專為性事解惑，且聽她的諄諄告誡：年輕人，多抽點時間讓自己『性』福吧！

曾經她的節目播出前，還得打上「不適宜所有觀眾」的警語，「露絲醫師（Ruth Westheimer）」從只有收音機的時代就公開談性，一路走到了社群網站百家爭鳴的現在。不會用電腦，Twitter帳號卻經營得活力十足，她把年輕一代的「性事」說得一針見血：

「你不能期待兩個人一整天都不說話，還能有很棒的性生活吧，這樣行不通啦！」

雖然看不慣年輕人整天滑手機，但露絲現在也靠社群媒體與網路世代互動，她透露自己只負責「說」，有專人幫忙記錄，上傳照片、文字到Twitter，「現在（Twitter）有9萬6000人，應該是9萬6700人追蹤喔，你自己去看看。」

露絲阿嬤和演員威爾法洛開心合照。圖片來源：Dr. Ruth Westheimer Twitter

被譽為「全球最知名性治療師」，她的Twitter滿滿是和名人的合照，包括CNN主播布利策（Wolf Blitzer）、好萊塢影星威爾法洛（Will Ferrell），露絲不免小小炫耀一下和大明星的「好交情」，她說：「我所有450集節目中邀請的名人，都知道我絕對不會探人隱私，但這不代表錄影結束、走出攝影棚之後，他們不會問我問題喔，只是你們不會知道是哪些問題啦！」說話有濃濃德國口音，沙啞嗓音不時爆出爽朗笑聲，只見她的眼睛瞇成兩道彎月，這樣「阿嬤級」的親切感，一下就化解了談性的尷尬與緊張。

「最近有一位女性問我：『我們怎麼可能有性生活？工作那麼忙。』我真的覺得少來了，以前我們那時候，像是移民，大家在成衣業、紡織業工作，他們工作更辛苦，大家都還是有性生活啊！」她簡直不敢相信目前所謂「草食」甚至「無性」的趨勢，對網路交友也不以為然，「我也學到新東西喔，我以前還不知道ghosting（網路用語，指神隱、已讀不回）是什麼，現在則是覺得這太糟了……」露絲說，「我不想再聽到ghosting這個字！」

史上最辛辣電視主持人

1980年代、就連美國社會都還避諱公開談性的時期，露絲已經在電視節目中大談「陰莖」、「陰道」、「高潮」，像一顆憑空冒出的新星劃過天際，以沒人預期到的熱度襲捲美國家庭，從廣播跨越到電視螢幕，她是許多美國人共同的兒時回憶。

即使以目前標準，當時的言詞都算辛辣犀利，恐怕沒有多少人看得出來，如今開朗風趣、家喻戶曉的這位阿嬤級性治療師，竟然是二戰時期納粹屠殺的倖存者。

童年痛失雙親成孤兒

「我先警告你們喔，你們在紀錄片裡看到我的人生故事之後，你會大哭，但是下一幕就會大笑出來。」

露絲跌宕起伏的人生近期拍成了紀錄片《性事都問她（Ask Dr. Ruth）》，揭露苦難童年。父母傾全力把她送到瑞士後，雙雙逃不過被屠殺的死劫：「我媽媽被謀殺了，但根本沒人知道她死在哪裡，爸爸的話，我現在知道他是死在奧斯威辛集中營。」

獨自存活的露絲，二戰後一度在猶太地下軍隊服役，差一點就被炸死。後來她靠著讀羅曼史小說自學英語，並輾轉到了法國，在巴黎大學攻讀心理學。1956年移民到美國，繼續取得社會學等多個學位，並在1980年代躍上螢幕，成為無人不知的「露絲醫師」。

從來沒想過退休

露絲一共結過三次婚，最後一段婚姻的老伴已經在1997去世。在她拚命求學的時期，很多時候還身兼單親媽媽，一路的拚勁支撐到現在，露絲仍在大學教書、還常看歌劇、聽演唱會，累積著作超過40本。她說從來沒想過退休，問她長壽的秘訣？「我覺得我很幸運，既健康又對自己從事的事情有興趣，我也對別人做的事情很有興趣。」要她給年輕人建言，還是老話一句：「要鞏固一段關係、要過得有活力，一定要有性生活啊。」與其說著重的是「性」，人與人之間對彼此的熱情與關心，或許才是露絲阿嬤對草食世代的諄諄教誨。

資料來源：New York Times、The Hollywood Reporter、TODAY

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)