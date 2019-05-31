日打撈失事F-35A戰機

在進一步檢視近日尋獲的日本墜毀F-35A大型殘骸與碎片散落情況研判，失事F-35A可能是本極高速猛烈撞擊海面，才會導致機體嚴重損毀。這意味著駕駛員可能在高速飛行時發生故障或意外，在沒有反應時間的情況下以高速墜落海面。因此必須進行更詳細的調查，確認事故原因，才能讓目前停飛的的12架F-35A復飛執行任務。

《環球網》引述日媒報導說，防衛相岩屋毅31日在記者會上透露，日本航空自衛隊三澤基地（青森縣）F-35A隱形戰機在該縣附近太平洋上墜落的事故，已尋獲的機體殘骸損毀嚴重。

岩屋毅表示，從零部件散落在現場附近海域的情況來看，戰機很有可能以相當高的速度撞擊了面，才導致嚴重損毀。

他還透露，已找到並打撈出空中加油時使用的加油口的一部分零部件。關於三澤基地部署的剩餘12架戰機何時複飛，他強調將查明事故原因並採取措施，在能確保安全的階段再恢復飛行。

日本F-35A戰機墜毀該事故發生於4月9日，雖已打撈出部分飛行記錄裝置等多個零部件，但尚未弄清事故原因。

(中時電子報)