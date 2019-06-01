看來不只湖人前籃球事務總裁魔術強生不滿湖人總管佩林卡，就連「小飛俠」布萊恩也火大了！《ESPN》記者荷姆斯爆料，不少湖人員工認為佩林卡說謊成性，甚至會編造故事塑造自我形象，其中1個受害者就是長年聘請佩林卡當經紀人的布萊恩。

荷姆斯透露，佩林卡曾在隊內分享當年和布萊恩的故事，「有一次布萊恩前往麥迪遜花園廣場打球，當時他剛看完電影『黑暗騎士』，布萊恩要我約希斯萊傑吃飯，結果兩人一起用餐，希斯萊傑談論自己有多專注在角色上，布萊恩也引用到出戰尼克比賽。」

問題是電影「黑暗騎士」在2008年7月上映，希斯萊傑卻在半年前就已自殺身亡，所以佩林卡口中這頓布萊恩與希斯萊傑的飯局，根本不太可能發生，佩林卡擺明就是在編造故事，企圖塑造自己跟布萊恩之間關係有多麼深厚的假象。

《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯也提到布萊恩對這個假故事想法，「布萊恩因為自己名字捲入其中感到憤怒，他跟這件事毫無關聯，佩林卡跟湖人老闆珍妮巴斯有自己的交情，但布萊恩現跟湖人沒關係，請不要再從他們嘴中說出布萊恩名字。」

(中時電子報)