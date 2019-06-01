趁著勇士上半場狀態低迷，暴龍118比109擊倒衛冕軍勇士，摘下今年總冠軍賽首勝，問題是暴龍恐怕沒法高興太久，因為「3大毒奶」皮爾斯、巴克利與《ESPN》的BPI指數，竟然全都看好暴龍封王，接下來就看西方神秘力量能否發威！

首先是前塞爾提克球星皮爾斯，如今轉任電視球評的他，很早就預言暴龍會以4勝2敗封王，順利摘下隊史第1座總冠軍獎盃，但在今年季後賽期間，只要皮爾斯看好的球隊，基本上全都遭到淘汰出局了，可見他的預言能力有多爛。

接著是向來很愛胡亂放話的巴克利，他預告暴龍將以4勝1敗封王，只是巴克利有多「毒」，不光是在今年季後賽，過去幾年也多次預測錯誤，況且巴克利一直以來都很厭惡勇士，更曾說過只會投外線的球隊不可能奪冠，結果呢？

最後是BPI指數，也就是籃球實力指數(不計算傷兵)，在總冠軍賽開打前，就已預測暴龍封王，在暴龍贏下總冠軍賽G1後，BPI指數更把暴龍奪冠機率提升到65％，且最有可能打到搶七大戰封王，但這套預測系統早被打臉太多次了。

(中時電子報)