「科學中藥之父」許鴻源所創立的美國加州順天美術館，近期將其600多件台灣國寶級藝術品歸鄉，現任館長陳飛龍表示，許鴻源生前希望這些作品要交回給台灣人，並藉此希望台灣更好。同時陳飛龍也宣布該館將舉辦一場特別的告別展，「所有觀賞者也都將成為作品的一部分」。

已故順天堂藥廠創辦人許鴻源與妻子許林碖所收集的藝術品，橫跨台灣近代藝術史一百年，自1993年起收藏在南加州橙縣爾灣市的順天美術館。據中央社報導，順天美術館去年9月與文化部長鄭麗君簽署作品捐贈意向書，將館藏600多件作品全數無償捐贈文化部，完成許鴻源遺願，預計所有館藏6月、7月間都將交給國立台灣美術館典藏。

陳飛龍近日宣布順天美術館6月2日起舉辦為期3週的告別展覽「劇與展」。陳飛龍同時宣布「這場記者會也是展覽的一部份，你們都身在作品之中」。

陳飛龍成為館長之前，本身是雕塑藝術家。他表示，根據許鴻源的遺願，把作品送回台灣要符合兩個條件，一是這些作品要交到台灣人手裡，二是這麼做會讓台灣更好。

展覽主角不只是作品，觀眾也是作品之一，陳飛龍在展覽中呈現作品、畫家與收藏家許鴻源「牽手」的故事，「觀眾看了這些故事之後，能感受到他們的愛，臉上的表情就是作品的一部分」。

許鴻源有「科學中藥之父」的封號，600多件作品歷經許家兩代蒐集，在6月、7月間將全數運回台灣，交由國立台灣美術館典藏、維護。陳飛龍說：「這是許鴻源替台灣人留下的文化遺產。」

(中時電子報)