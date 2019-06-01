辣模Yumi.k前年在臉書上PO文自曝看醫生沒穿內衣，醫生聽診時壓著好痛也好尷尬並隨文附上自己「長輩」上桌的照片，此舉遭一名陳姓網友留言「沒腦只能瘋狂露奶」，讓辣模氣得控告他公然侮辱，但檢方認為，網友用詞雖刻薄，但難認定他有公然侮辱犯意，偵結不起訴。

辣模經常在臉書上曬出性感美照。(圖/ 翻攝自臉書/ Yumi.k)

Yumi.k前年在臉書上PO文自曝看醫生沒穿內衣，隨文附上自己「長輩」上桌的照片。(圖/ 翻攝自臉書/ Yumi.k)

聯合報報導，陳姓網友在網上看到網友轉貼Yumi自爆看醫生糗事，她表示，以後看病一定穿內衣，提到自己出門隨便穿，沒料到醫生要聽診，「醫生隔著我的胸部壓著，除了尷尬還真的好痛」，Yumi.k還說「想把內內搬起來給他聽，但真的很尷尬」等內容與一張「長輩」上桌的照片。陳男看完後就直接在下面留言「沒腦所以只能瘋狂露奶」，Yumi.k認為自己受辱，就像陳提告公然侮辱。不過檢方訊時，陳男說，因為常在網路上看到有些女生只靠PO一些性感照片及發一些奇怪的文章來吸引人，他覺得煩所以才會留言。

檢方認為，Yumi在自己臉書刊載圖、文，又經他人轉貼，其刊登內容也設為公開狀態，基於言論自由原則，本來就難期待能獲得所有人的認同，下方網友留言正反兩面意見都有。

檢方認為，陳男的個人意見，雖然用字尖酸刻薄，讓人感覺不悅，卻難認是人身攻擊，無法有公然侮辱犯意，偵結予以陳不起訴。

(中時電子報)