高雄地區31日晚間11:53分發生規模4.6地震，地震位置在高雄市政府東北方43.4公里，即美濃區、深度12.8公里，屬於淺層地震。最大震度位於旗山4級，由於是民眾睡眠時間，因此許多人被驚醒，直呼好大一晃。

最大震度高雄市旗山區4級，屏東縣三地門、瑪家3級，台南市、嘉義縣、台東縣、花蓮縣均為2級，雲林、彰化、南投1級，北部無感。

(中時電子報)