半夜一大晃！高雄4.6淺層地震 旗山4級 00:092019/06/01 中時電子報 林毅 、中時、 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖／中央氣象局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄地區31日晚間11:53分發生規模4.6地震，地震位置在高雄市政府東北方43.4公里，即美濃區、深度12.8公里，屬於淺層地震。最大震度位於旗山4級，由於是民眾睡眠時間，因此許多人被驚醒，直呼好大一晃。 最大震度高雄市旗山區4級，屏東縣三地門、瑪家3級，台南市、嘉義縣、台東縣、花蓮縣均為2級，雲林、彰化、南投1級，北部無感。 (中時電子報) #高雄 #地震 #旗山 也許您會感興趣 推薦閱讀 高市府29日辦自貿區座談 發掘高雄產業發展新契機 12:272019/05/28 財經 全球首例！大屯火山休眠竟有「心跳」 12:562019/05/29 生活 馬凱樂看高雄自貿區翻轉高雄 17:422019/05/29 財經 馬凱看好自貿區 拚成功翻轉高雄經濟 04:102019/05/30 產業．科技 屏縣將新建6座停車場 04:102019/05/30 地方新聞 韓國瑜要贏，先這麼辦 04:102019/05/31 時論廣場 高雄海洋科技產業創新專區三中心動工 14:032019/05/31 財經 日本這地方發生大地震 估超過 23萬人喪命 15:342019/05/31 生活 生活熱門新聞 韓國瑜有無私生女？謝寒冰提這招神破解 - 生活 捷運哪線多正妹？老司機曝必選這2條 網跪了 - 生活 高雄前後任市長差多少？她PO直擊影片破解 - 生活 凱道前夕韓21字喊話...她回16字 韓粉HIGH了 - 生活 笑翻！idcc怎抓到的？全因柯P這篇微不足道的小新聞 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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