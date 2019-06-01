華夏科技大學今年亦參加大專校院運動舞蹈錦標賽，奪得佳績。（華夏科大提供）

華夏科技大學參加在中正大學舉辦的全國大專運動會，由老師戴憲維帶領袁樂穎及張哲兩位精英選手參加游泳、擊劍項目，獲得游泳200M仰式一般女子組亞軍及擊劍銳劍一般男子組亞軍的成績。

妝應系袁樂穎自秀朗國小四年級起便由游泳教練陳怡仲訓練。國中後經知名教練許安東指導並於全中運得到200M仰式第8名的成績；進入華夏科大就讀後自上學期起即接受每周6天的密集訓練，第一次參加全大運便能獲此佳績實屬不易。

今年18歲就讀於五專電機系的張哲，於國一時在桃園撼動俱樂部經啟蒙教練鄧吉善開始培養，參加過各大小比賽，曾獲得桃園市長盃西洋擊劍比賽第2名、新竹市長盃第2名、台中市長盃第3名等佳績；首度在全大運上展露頭角。他表示希望能在接下來兩屆的全大運都拿到金牌。

值得一提，華夏科技大學今年亦參加大專校院運動舞蹈錦標賽，帶隊老師張雯琍同時也是該校國標舞的授課老師，帶領王柏銘及郭書誠兩位選手，代表本校參加摩登舞及拉丁舞項目榮獲冠軍。

妝應系王柏銘從小學三年級起便在台灣體育運動舞蹈發展協會理事長王建富夫婦的帶領下成長。進入華夏後曾參加在泰國舉辦的國際國標舞比賽並榮獲第3名，更在今年榮獲台北小巨蛋舞王世界公開賽亞太拉丁舞第5名。

妝應系郭書誠同時也在小學與社團俱樂部擔任國標舞社團教練工作。兩位選手實力在大專院校中所向披靡。賽前經副校長洪勝文及學務長陳祐祥授旗鼓勵，王柏銘獲得摩登舞五項及兩項組冠軍、郭書誠獲得摩登舞三項組及拉丁舞五項組冠軍等佳績。

(中時 )