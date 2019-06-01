朱真楷／台北報導

隨著電動自行車數量攀升，為保障騎士身命安全，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，明定未戴安全帽罰300元，超速重罰1800元，擅自改裝電動自行車最重處新台幣5400元的罰鍰。

在此次修法前，依《道路交通管理處罰條例》規定，電動自行車時速限制雖規定為25公里，但不少民眾購買後經改裝，動輒可飆至50、60公里，但罰金卻僅新台幣180元罰鍰。

因此，經此次新修法後，特別針對擅自變更電子控制裝置的電動自行車所有人，處1800元以上、5400以下罰鍰，並責令改正。同時，行駛速率超過每小時25公里者，也將處900元以上、1800以下罰鍰。

同時，目前騎乘電動自行車無須考駕照就即可上路，未戴安全帽也無相關罰則，導致交通事故頻傳。因此，此次修法也要求電動自行車駕駛人上路必須要戴安全帽，「未依規定戴安全帽者，則處300元罰」。

(中時 )