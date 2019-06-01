韓粉今（6/1）在凱道舉辦挺韓造勢大會，高雄市長韓國瑜受邀出席，拚大選的起手式從凱道出發，和當年投入2008總統大選前的馬英九，從中和出發，有異曲同工之妙。

2007年，馬英九身陷特別費風波，在此聲勢最低迷時，時任中和市副市長的韓國瑜想出「2008中和出發」的口號，號召北中南10萬人連署相挺，也因為這份熱情讓馬看到希望，馬英九後來辭去國民黨主席，投入了2008年大選。今天韓國瑜選在凱道這個極具政治符號的地點，作為2020的起手式，只是這次從「2008 中和出發」改成「2020 凱道出發」，主角也從當年的馬英九換成了韓國瑜。

據香港媒體《中評網》報導，今天這場造勢，背後有不少力量是來自當年跟韓國瑜一起在議會及立法院打拚的老戰友，還有北台會、公道問政會等好友鼎力相助，再加上韓國瑜過去在台北的一些地緣關係。而該場造勢其實早有醞釀，因為既然他們要拱韓，就不會打沒把握的仗。

這場挺韓大會，對韓國瑜爭取國民黨提名，可說是宛如「生死門」的重要關鍵。若天氣尚可，挺韓民眾到場意願升高，那麼韓流勢必會從北台灣延燒！另造勢前2天，媒體人吳子嘉爆料韓的婚外情，也被不少網友消遣說，吳此舉根本是在幫韓國瑜做球，激發韓粉上凱道的動力。

(中時電子報)