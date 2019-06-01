前代表會主席楊惟欽判有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。（吳敏菁翻攝）

各鄉鎮興建納骨塔風潮不歇，納骨塔弊案不斷爆發，彰化市公所興蓋第二納骨，前年當時擔任彰化市民代表會主席楊惟欽被檢舉強索包商200萬元，民政課長林宏柏也當共犯，藉端勒索財物，檢方偵辦近年餘，彰化法院31日宣判，楊惟欽判有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，林宏柏判有期徒刑7年、褫奪公權4年。

彰化市第二納骨塔興建工程在現有公墓用地約0.95公頃基地 ，興建1棟總樓地板面積3793平方公尺的5層樓納骨塔，預估共可設置骨灰箱3萬3000位及納骨箱5500位，將隨需要擴增，第1期工程施作8048個櫃，工程經費合計1億549萬元，在接近完工，傳出承包商檢舉民代對工程品質「百般刁難」，檢調大陣仗搜索彰化市公所、市民代表會和廠商等地。

廠商檢舉，代會主席強索200萬元，主管辯稱包商只願出170萬元，為了結案息事，還自掏30萬元，後來事件紙包不住火，強索200萬元款項分別以廠商的名昌捐給兩個彰化市慈善團體，佯稱是替廠商做公德。

彰化地方法院宣判一審結果，兩個團體取得之犯罪所得各100萬元，都將沒入，楊和林共犯藉勢、藉端勒索財物罪，分處有期徒刑。

伸港鄉第三納骨塔工程弊案，鄉長曾煥彰和代表會主席林其瑞坦承各收828.8萬、600萬元回扣，擔任白手套的王姓營造業者亦抽佣30萬。彰檢5月17日依貪汙治罪條例起訴7人，彰化地院裁定續押曾、林、王3人，邱姓營造商60萬元交保並限制出境。

起訴書指出，最有利標評選結果，謝、邱分別以192萬4000元和4733萬元得標，謝男依約將決標金15％、共28.8萬元回扣，透過主席轉交鄉長。邱男則將高達3成回扣1400萬元分3次交付，主席分得600萬元，並拿出30萬元給王男，800萬元由鄉長拿走。鄉長、主席都還在收押，近期內應該也會宣判。

(中時 )