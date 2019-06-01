古都會安大型實景秀動員500名演員，讓遊客體驗氣勢磅礡的歌舞秀。圖：業者提供

蘭珂悅樁渡假村位於中越綿長優美的海岸線旁。圖：業者提供

爆紅的打卡熱點黃金橋＆巨人之手，能從群山中眺望遠方海岸。圖：業者提供

8月開始，中越開始進入最適合旅遊的季節，為了讓更多旅客能夠輕鬆體會中越之美，品冠旅行社與捷星太平洋合作，自8／10開始高雄─峴港直飛，每周二、四、六共3個來回航班，讓旅客跟爆紅的巨人之手更加接近。

「中越柔軟時光」一直是品冠旅行社最具代表性的行程之一，更獲得金質獎肯定，是中越旅遊最具深度遊覽與奢華享受的選擇。去年爆紅的景點黃金橋＆巨人之手，座落在翠綠的山巒間，漫步其中還能眺望遠方海岸，感受中越在越南獨一無二的地景魅力。

從8月底開始至9月初，峴港的夏天嘉年華吸引許多遊客前往，尤其歐美旅客對中越的海岸更是讚不絕口，品冠旅遊總經理賴崇瑜對此表示，為了讓旅客能夠深刻沉浸在中越的海岸之美，特別安排入住位於陵姑灣的蘭珂悅樁渡假村。渡假村依著中越綿長的海岸線，看著波光粼粼的景致入眠，同時享受五星級服務，勘稱人生最美好的享受。

除了安排奢華享受之外，總經理賴崇瑜認為，深度的知性導覽也需巧妙融和在行程中。因此，以古都會安為舞台上演的大型實景秀，在70分鐘內動員500名演員，讓旅客在磅礡的歌舞表演中，認識昔日東南亞占婆王朝風光。行程特別安排位於正中央的High Area區域，無負擔、無死角體感聲光藝術之饗宴。

餐食也是旅程中最接地氣的環節，在原始叢林水鄉迦南島，品嚐以當地海鮮呈現的越式鄉土會席，龍蝦、生猛海鮮、新鮮漁貨，一邊吃著現撈海味，眼前是獨特的水椰林生態景致，享受超乎預期的美好中越之旅。或是在會安古鎮的河畔旁，啜飲道地的越式咖啡及經典越南小點心，在歷史痕跡中，來趟深度的中越之旅。更多旅遊行程資訊請上網https：／／www.pktravel.com.tw／EW／GO／MGroupDetail.asp？prodCd=DAD061908BLA

8月開始就能從高雄直飛，搭乘捷星太平洋航空A320班機，只需2.5小時就能抵達。另外在6／30前報名中越柔軟時光行程，即可享有2人同行，第2人現省4000元的現金優惠，讓旅客毫無負擔又從容的輕鬆度假去吧！

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