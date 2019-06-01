新北市永和警分局與新北市警察之友會永和辦事處，在分局前廣場舉辦「愛心捐血活動」。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局與新北市警察之友會永和辦事處，在分局前廣場舉辦「愛心捐血活動」。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局與新北市警察之友會永和辦事處，在分局前廣場舉辦「愛心捐血活動」。（葉書宏翻攝）

6月15日警察節將至，新北市永和警分局與新北市警察之友會永和辦事處，在分局前廣場舉辦「愛心捐血活動」，除了慶祝警察節外，也讓民眾看到人民保母為民服務、捐血救人不落人後的熱忱表現。

現場並由警友辦事處熱情贊助小型電風扇，主任黃志彰表示，凡捐血者，即可獲贈小型電風扇，永和分局特別號召警友會、義警、民防、義交、志工中隊等協勤民力，共同舉辦「捐血傳愛、健康無礙」之愛心捐血公益活動。永和警友站站長游景明等熱情響應。

現場不僅員警們捐出鮮血，也有不少民眾響應，活動一開始就有熱心民眾率先捐出第1袋熱血，隨著人潮漸多，陸陸續續吸引許多熱情民眾也前來參與，當一個「快樂的捐血人」。

永和警分局長謝宗宏表示，社會大眾能一起挽袖捐出熱血，熱情響應救人公益活動，以熱血來凝聚愛心，傳承生命動力，共譜祥和溫馨的社會，是慶祝警察節最有意義的活動，總計捐血2萬5000cc。

(中時 )