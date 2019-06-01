新北市中和警分局5月31日上午11時許與漳和國中舉辦校園反毒暨犯罪預防宣導。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局5月31日上午11時許與漳和國中舉辦校園反毒暨犯罪預防宣導。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局5月31日上午11時許與漳和國中舉辦校園反毒暨犯罪預防宣導。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局5月31日上午11時許與漳和國中舉辦校園反毒暨犯罪預防宣導。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局5月31日上午11時許與漳和國中舉辦校園反毒暨犯罪預防宣導，邀請藝人卡古、瑪莉亞擔任主持人，還有透過阿布b-box生動活潑的表演成功吸引學生們目光，現場氣氛超熱絡。

另外，搭配有獎徵答活動，強化學生們建立正確的反毒觀念，加上智光商職熱舞社的活潑生動的演出，不少學生直呼很精彩過癮。

中和警分局長張錦成表示，鑑於吸毒人口不斷增加，吸食年齡不斷下降，為防止毒品進入校園，滲透年輕族群，近年來積極與各級學校合作，期許可以有效預防毒品或幫派滲入校園，營造友善、安全、健康之校園。

警方也在此呼籲，家長應注意學生本身交友狀況，勿深夜遊蕩、逗留或沉溺網咖，避免被誘騙吸食毒品濫用藥物，應參與正當的休閒活動，共同創造無毒的友善學習環境。

陳姓學生表示，時常在電視中看到藝人卡古、阿布、瑪莉亞在節目上的表演，非常好玩，可以親自看到他們覺得很開心，瑪莉亞跟卡古的主持功力好厲害，非常喜歡他們。

(中時 )