新北市中和區興南國小5月31日與德州儀器舉辦「興南＆德州儀器科技小學堂」活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區興南國小5月31日與德州儀器舉辦「興南＆德州儀器科技小學堂」活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和區興南國小5月31日與德州儀器舉辦「興南＆德州儀器科技小學堂」活動，讓孩子們瞭解什麼是DLP（Digital Light Processing）技術以及在生活中的運用，並讓孩子們實際進行體驗！

活動一開始先對德州儀器以及主要的研發技術做一簡單介紹，接著便開始進行DLP技術的分站體驗，體驗的內容包含：雙螢幕觸控電腦與超短焦投影、口袋投影、3D 掃描、車用投影及虛擬實境顯示。藉由每項互動體驗，讓孩子瞭解投射技術其實已經無所不在，例如應用在電影院、教室、手機上等。

興南國小校長蔡麗華表示，很感謝德州儀器的大哥哥大姐姐到學校來，將DLP的晶片的知識與應用介紹給孩子，帶給孩子們投影科技的新奇體驗！也希望孩子藉由這次的活動，將科技與生活作連結，培養科學探索的興趣！

德州儀器台灣封裝測試總經理賴寶仁說，今年4月份也剛和興南國小合作舉辦了世界地球日的活動，感受到興南國小是一間充滿朝氣且重視科技教育的學校。期望藉由科技小學堂的互動體驗，讓更多學童對科學產生興趣，成為未來優異的科技人才。

六年級學生張鎧鵬表示，「3D掃描儀器真得很厲害！竟然能投影出像人臉這樣的立體的東西，好酷！」蔡毓庭表示：「投影出來的鍵盤竟然能直接使用，真是太神奇了！」陳錦忠表示：「口袋投影真是一個超厲害發明，不但方便攜帶，還可以隨時隨地將要看的影片投影出來，非常實用！」

興南國小表示，這次的「興南＆德州儀器科技小學堂」活動以DLP技術作為主軸，藉由各項體驗活動希望讓學生對科學產生興趣，並能將科技與生活作連結，培養其科學探索的精神，體現12年國教的教育願景與自發、互動、共好的理念！

(中時 )