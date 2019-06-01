週末出遊天，來看看天氣如何？今（1日）依舊是悶熱天氣，高溫上看30度，各地降雨機率提高，山區甚至要提防豪雨等級的降雨，預估這波雨勢要下4天，下週二（4日）鋒面逐漸減弱，然仍有午後雷陣雨。

外出帶把傘！今日鋒面位於台灣北部海面，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提高，有局部陣雨或雷雨發生的可能，尤其午後在熱力作用影響下，容易發生較明顯的雨勢，山區甚至要提防豪雨等級的降雨，提醒大家留意今、明兩天天氣的轉變。

氣溫方面，因降雨關係各地高溫較今天略降，但仍有30度上下，感受悶熱。紫外線方面，今日除基隆市和連江縣為中量級，各地紫外線均有高量或過量等級

另提醒，今日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，尤其清晨、深夜機率更高一些，交通往返請多留意

至於民眾關心的空氣品質，今日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；馬祖受中國沿海污染物影響，可能達「橘色提醒」等級。

(中時電子報)