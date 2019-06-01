◎中國時報

●「決戰2020贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢今天登場，擔任主持人的台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽和新北市議員唐慧琳昨公布活動的「dress code」，提醒到場支持民眾穿著紅色上衣，為近來被不實抹黑的韓國瑜送暖，也代表對民進黨政府火大，重現當年紅衫軍在凱達格蘭大道的氣勢，用紅色照亮台灣。

「決戰2020、贏回台灣」，不僅是韓國瑜角逐總統的起手式，更是他進軍台北的首場大型造勢。這一步跨出後，受到最大壓力的人恐怕是柯文哲，因為只要今天藍軍能成功集結，證明韓國瑜確實有能力鎖住泛藍的支持度，這無疑將嚴重搗亂柯文哲「吃藍吃綠」的勝選方程式。

●立法院昨日三讀通過《兩岸人民關係條例》增訂第5條之3修正案，規定兩岸簽署政治議題協議前要經過全體立委3/4出席、3/4同意，簽署後還要再次經全體立委3/4出席、3/4同意後，再交付全民公投，同意票超過選舉人總額半數協議才生效，通過難度極高。

●國民黨立委陳宜民追查農委會網軍案，5月中披露農委會IP，並提出3個曾使用該IP的PTT帳號，包含自稱「農委會訊息回應小組」的Qutty，以及wende520（隨風居）、seahorsehsu（許海馬），其中「wende520」曾發布多起帶風向的農業假新聞，該IP甚至在網路公然買賣洋酒，明顯違法。陳宜民再度爆料，這位wende520經查就是農委會公共關係科的員工。

◎旺報

●華為深陷美國布置的智財權封鎖網，「下一個倒下的會不會是華為？」的憂慮近期在大陸網站盛傳。大陸科技專家點出，華為之所以被困，主要還是因為「華為不是原創性的發明，而是集成西方公司的成果」，關鍵技術仍掌握在外國廠商手上。

●包括華為在內的大陸資通訊廠商近期連番遭到美國打壓，大陸在氣憤之餘，也開始正視美國產業鏈的真正實力。蘇寧金融研究院發表的報告指出，不管從應用或研發，美國作為互聯網發源地，技術根基深厚，實力不容小覷；同時，美國科技產業離不開美國國防部高級研究計畫局（DARPA）的頂尖設計，由此，不難理解為何美國不惜動用國家力量打擊中國一家民營科技企業（華為）。

●北京觀察中美貿易戰延燒乃至爆發全面角力之際，中共總書記習近平又選擇打出「老毛牌」，重提毛時代所謂反對「大國沙文主義」的說法，這不只是北京對當前中美關係重新定性，更透露兩國關係發生質變的端倪；而在日前習近平也再次強調，當前外部不確定因素增多，大陸要保持戰略定力，也引發外界臆測，大陸可能做好與美攤牌的準備。

● 中共中央機關報《人民日報》近期連續發表措辭強硬的對美文章「新九評」。針對大陸對美國的態度，大陸學者表示，陸方態度十分明確，即對美國無理、蠻橫要求不會接受，但若美方以平等方式展開談判，大陸仍敞開對話的大門，最終關鍵取決於美方。

◎工商時報

● 台股5月不平靜，指數累計下跌469點，所幸31日指數強彈百點，月線收腳，投資專家認為將有利於6月盤勢止穩向上，研判短線資金大舉撤出力道可望減緩，篩選新光金、台塑、燿華等13檔本益比低、KD交叉向上，且有法人買盤進駐、股價轉強帶動周線翻紅的個股，有機會扮演領彈先鋒。

●為施壓墨西哥遏阻中南美洲移民湧入美墨邊境尋求庇護，美國總統川普又「關稅人」上身，宣布自6月10日起，對墨西哥進口產品加徵5％關稅。墨國是輸美產品的主要生產基地，尤其是汽車及零組件，衝擊不輸對中國大陸課稅，美股周五早盤重挫，道瓊工業指數跌近300點，標普500與那斯達克綜合指數跌幅均為1.3％

●為反擊美方針對2,000億美元商品加稅措施，大陸對美價值600億美元商品課徵最高25％關稅，1日正式生效。在貿易戰升級、美國封殺華為之際，中國商務部昨日宣布，將建立「不可靠實體清單」制度，把出於非商業目的對中國企業封鎖或斷供的外資，以及對國家安全構成威脅或潛在威脅的外國法人組織或個人，列入清單，將採取必要措施。

●夏月電價今天啟動！一般用戶夏季用電量都比平常多出許多，平均用電戶每月電費增加415元。台電發言人徐造華31日表示，讓電費增加的主因是夏季用電多，節約用電才是省錢的好方法。

(中時電子報)