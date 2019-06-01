說到下酒菜，一般人認知不外乎瓜子、花生、毛豆等小物，但其中毛豆不只能當下酒菜，還是減重聖品。營養師就表示，自己曾有個案例，門診底下的女學員因飲食不當暴肥，在她的建議下，改以毛豆為主食，成功在3個月內就爆瘦10公斤。

晨光健康營養專科諮詢中心院長、同時也是資深營養師的趙函穎在自己的臉書粉專中分享實際案例，她表示自己的減肥門診底下，有名35歲的素食者，然而這名女學員雖然吃素，但偏好炸豆皮、豆包、麵腸等食物，加上習慣性攝取大量個五穀雜糧飯，短短1年反而胖了10公斤。

後來在趙函穎的建議下，這位女學員改以毛豆清蒸、水煮方式烹調，或是將水煮毛豆、香菇、紅蘿蔔、豆芽加入白飯內，變成「日式雜炊飯」，成功讓女學員在3個月內就把這10公斤瘦回來。

趙函穎解釋，女學員變胖的原因在於原先的飲食習慣中，吃下太多素食加工品和過多的糖醋調味，因此體重失控，而毛豆中有「高纖維」、「低糖質」、「碳水化合物少」與「具備飽足感」等四大優點，一天攝取100公克就能獲得足夠飽足感，成功瘦身。

趙函穎也表示，若是有貧血症狀、缺乏維生素B12的人，建議連毛豆的殼一起下肚，因上面有許多微生物發酵，富含所謂的B12。毛豆營養價值極高，除了能改善婦女更年期疾病外、還能預防心血管疾病，對健康百利而無一害。

(中時電子報)