高雄韓粉集合！北上挺韓到底 07:182019/06/01 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 首場總統初選造勢大會，將號召10萬人於6月1日總統府前凱道舉行。圖為去年韓國瑜造勢現場。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜表態參選總統後，韓粉今（6/1）要在凱道總統府前舉辦大造勢大會。一早高雄韓粉已集結完畢，在杏仁哥帶領下，浩浩蕩蕩北上台北！他們對著前來採訪的媒體鏡頭大喊，庶民選總統、總統選庶民、韓國瑜選總統。力挺挺韓到底的決心！他們更帶著一面帶國旗，要在造勢大會場上重演三山大造勢的大感動！ 綠粉認命嘆：韓今天黃袍加身定了！ (中時電子報) #高雄 #挺韓大會 #韓國瑜 #台北 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜面臨2020選前最低潮？王鴻薇預言... 07:552019/05/28 政治 堅定不移？韓粉曝這時絕不投韓！ 08:222019/05/28 政治 6／1是生死門？他揭韓國瑜選2020隱憂 07:522019/05/29 政治 雲林縣議會議長沈宗隆率半數議員 力挺韓國瑜！ 11:212019/05/29 政治 「凍未條哥」飆4字去凱道！怒揮國旗擴音挺韓國瑜 00:042019/05/30 政治 韓國瑜出馬的N個必然 04:102019/05/30 時論廣場 6／1挺韓造勢大會 羅智強斷言人一定多！ 10:252019/05/30 政治 「大家都欺負韓國瑜！」91歲嬤真情相挺惹哭韓粉 19:592019/05/30 生活 早餐店老闆娘 店休2日為挺韓 04:102019/05/31 地方新聞 社論－帶領庶民超越藍綠救台灣 04:102019/06/01 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜桃色風暴網路投票9成不信 結果讓吳子嘉驚呆了 - 政治 楊秋興猛攻韓國瑜後 居然被郭喊出這一句 - 政治 韓魯蛇17年能有私生女？網：最恐怖是他 - 政治 高雄人秀「整排」車票 韓粉淚喊：跪了！ - 政治 高雄韓粉集合！北上挺韓到底 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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