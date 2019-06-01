高雄市長韓國瑜表態參選總統後，韓粉今（6/1）要在凱道總統府前舉辦大造勢大會。一早高雄韓粉已集結完畢，在杏仁哥帶領下，浩浩蕩蕩北上台北！他們對著前來採訪的媒體鏡頭大喊，庶民選總統、總統選庶民、韓國瑜選總統。力挺挺韓到底的決心！他們更帶著一面帶國旗，要在造勢大會場上重演三山大造勢的大感動！

(中時電子報)