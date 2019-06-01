演員陳妤以《我們與惡的距離》李大芝一角爆紅，感情生活自然備受外界關注，目前有個交往2年多，大她4歲的男友，不過傳出就讀文化戲劇系時，曾和學姐交往2年，對此她不僅坦承「有過一任女友」，更霸氣表示：「性別不是考慮的點」。

根據《ETtoday》報導，陳妤就讀文化戲劇系時，曾和學姐交往長達2年，不過這早已經是「公開的秘密」，現任大4歲的圈外男友也知道這段情史，對於這段過往情感毫不遮掩的她，也透過經紀人表示：「在感情裡性別不是我考慮的點，我有過一任女朋友，現任的狀況大家也都知道」，接著強調感情對自己是很私密的事，唯一希望的是不希望因為自己，而造成別人困擾或傷害。

陳妤臉書全文。(圖/陳妤臉書)

今年5月17日國際不再恐同日，正逢同性婚姻專法通過，她也PO文表示：「我對我的性別氣質很自在。但這背後其實花了不少時間，也跟爸媽討論過非及非常多次。今天過後還會有很多很多要討論、要教育的，繼續、一起加油」，獲得大批網友一致力挺。

(中時電子報)