暴龍前鋒「可愛」里歐納德(Kawhi Leonard)季後賽表現英勇，快艇總教練瑞弗斯(Doc Rivers)大發愛才之心，在總冠軍賽首戰之前稱讚里歐納德的表現直追老皇帝喬丹(Michael Jordan)，賽後遭到聯盟罰款5萬美元。依照聯盟規定，里歐納德季外要成為自由球員，所以身為快艇教練的瑞弗斯不許稱讚他。

瑞弗斯賽前在ESPN節目上說：「里歐納德是最接近喬丹的人，雖然詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)都非常厲害，我也不是說里歐納德就是喬丹，但他們有很多相似點。都有很大的手掌、低位單打、絕殺本領、彈跳力、防守能力。就算對手先卡到位，他也有能力頂開，此外他還有外線能力。」

瑞弗斯的讚美立刻引來暴龍球迷憤怒，在推特上嗆聲「我明天早上就要看到瑞弗斯被罰10萬元的新聞！」後來聯盟果真下令罰款。其實瑞弗斯很倒楣，當時先稱讚里歐納德的是主持人史密斯，然後史密斯詢問來賓對里歐納德的看法。魔術強生說：「里歐納德攻防一體，在這個強調三分球的年代，他仍有辦法以兩分球為主要手段，因為他有很強的對抗能力。」

瑞弗斯只是附和前面兩人而已，但他同時擁有快艇教頭身分，所以只有他挨罰。魔術強生自己去年(當時還任職於湖人)也因為稱讚公鹿隊「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)而被罰5萬美元。

(中時電子報)