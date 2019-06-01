因應台積電繼續在南科投資興建5奈米及3奈米製程廠房，創造台南市2萬個就業機會，市長黃偉哲日前與當地民意代表視察南科特定區周邊建設及交通狀況，當場允諾開闢10-30m計畫道路，銜接178線往安定交流道，以紓解交通尖峰期車潮壅塞問題。

黃偉哲表示，雖然市政府財政沒有很充裕，市府要加油不能落後。市府預計110年前投入約113億元開闢周邊道路及公共設施，大幅改善南科交通問題。

黃偉哲也允諾配合科技部南科管理局開闢16米計畫道路，優先開闢台南科學園區特定區D區範圍10-30m計畫道路，提供另一條道路銜接178線往安定交流道，以降低車流交織衝突。

另外，工務局之前完成國道8號南科聯絡道延伸至省道台1線工程，已初步解決台1線交通壅塞問題。

市府目前正在進行的台南都會區北外環道路及樹谷園區連絡道，未來可由該道路通往安南、永康等地區；新市、安定等地區則可由新港社大道與南科聯絡道銜接，並配合國道1號、國道8號及台1線，完整架構台南、永康及仁德地區環狀路網。

(中時 )