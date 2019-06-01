2019美國職籃總冠軍賽首戰由多倫多暴龍以9分之差擊退衛冕軍金州勇士，取得1:0的領先。台灣運彩該場賽事總投注金額上看9000萬，賽事的逐漸加溫，銷售有機會破億。以開賽前「不讓分」投注來看，在賠率同為1.75倍的情形下，台灣消費者一面倒的投注勇士獲勝，佔該玩法銷售92%；場中投注的部分，勇士一路落後，台灣運彩「不讓分」曾一度開出勇士3.10倍的高賠，而台灣消費者始終相信勇士會取得第一場的勝利，因此，消費者在場中投注勇士獲勝，約佔該玩法銷售78%。

NBA總冠軍賽G2

第二戰即將在6/3(一)進行，台灣運彩已開出第二場賽事相關賠率，「不讓分」賠率勇士1.80倍、暴龍為1.70倍；「讓分」暴龍讓分1.5(-1.5)賠率1.85倍、勇士受讓1.5(+1.5)賠率1.65倍，顯示雙方實力仍舊伯仲之間、勝負難以判定；總分大小則提供215.5的分值，大、小賠率同為1.75倍。

(中時電子報)