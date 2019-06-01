PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜近日遭《美麗島電子報》董事長吳子嘉不斷指控，包括外遇、有私生女、送上千萬贍養費、安排小三姪子任職北農、安排小三出國避風頭等，韓也在昨日（31）下午提告！6月1日正是「庶民總統 贏回台灣」凱道挺韓大會，綠粉大吐苦水，感嘆：「韓導今天黃袍加身定了，打外遇根本反效果。」

韓國瑜昨日現身台北，正式對吳子嘉提告誹謗。韓表示，自己一路被抹黑、中傷，如今連他外遇甚至在外面有小孩都說得出來；自己一向秉持愛與包容，但事到如今忍無可忍，才走到按鈴申告一途，靜待檢察官主持公道。至於安排「新莊王小姐」親人任職北農一事，韓也強調是依法任用，痛批種種指控都是吳蓄意抹黑，要吳必須對外交代。

綠粉網友在PTT論壇發《韓導今天黃袍加身定了，打外遇根本反效果》一文，表示：「去年大選就知道打韓導道德形象根本沒用了，甚至還會幫他人氣火上加油，這次外遇事件不知道又是哪邊陣營犯傻，韓導去年選舉還歷歷在目的浪子回頭金身，這麼快就忘掉了嗎？」

這位網友更氣憤飆髒話痛批：「搞不懂哪來這麼不專業的操盤，還是又有人自導自演故意放料給吳子嘉啊？我看今天韓導黃袍加身定了，X，祈禱天佑台灣啦，有時候真希望這國家的白痴狂粉能不能不要那麼多，真要把一個土共捧來亂政的草包拱成總統了。」

其他網友則紛紛回應：「有證據就有用，打的是道德誠信與金流，但沒證據就是添柴火而已，沒看政黑號稱理性粉回來了？」「連覺青都知道，國民黨高層權貴真的智障過時」、「吳導應該是要打照顧費怎麼來的」、「期待韓當總統？台灣人都怎麼了啊？有沒有判斷能力？」、「邊緣化蔡英文啊～這很好吧」。

(中時電子報)