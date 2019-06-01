韓國瑜昨在臉書表示，熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。凱道見！(韓國瑜FB)

「決戰2020贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢今天登場，要重現當年紅衫軍在凱達格蘭大道的氣勢，用紅色照亮台灣。前立委孫大千說，「今天，就是庶民力量和暗黑勢力的對決。」

孫大千表示，過去一週以來所上演的這齣「獵殺韓國瑜」的戲碼，其實只有一個目的，就是希望能夠重挫6月1日凱道造勢的人氣。因為黑韓力量深刻的了解，倘若6月1日凱道造勢的人數能夠創下高峰，過去長久以來對韓國瑜的栽贓抹黑將會功虧一簣。

孫大千說，從這些打手、殺手、或者是死士這幾天的口不擇言，群起圍攻，可以看出他們內心的惶恐不安和焦慮緊張。一旦台灣的庶民力量在6月1日成功集結，將會發動另一波風起雲湧的草根運動，而這一群長期以來掌握台灣政治、經濟和媒體的既得利益階級，將會被迫改朝換代。

他表示，6月1日，是台灣民主史上一個重要的日子，讓庶民草根當家作主！讓暗黑勢力徹底退散！

(中時電子報)