高雄市長韓國瑜不滿綠媒董事長吳子嘉指涉他有婚外情，還生私生女，31日到台北地檢署控告吳子嘉誹謗罪。韓國瑜表示，吳子嘉完全是說謊、抹黑，請檢察官主持公道。對此，民進黨台北市議員高嘉瑜表示，她不解吳子嘉為什麼要這麼做？吳那麼想要取代王世堅成為新一代扶龍王嗎？

被指控外面有私生女，韓國瑜忍無可忍，昨日下午赴北檢正式提告美麗島電子報董事長吳子嘉，希望檢方盡速調查以還他清白。

高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》表示，她認為吳子嘉可能要取代王世堅成為新一代扶龍王！因為她真的不知道，這樣打韓國瑜，到底是幫韓國瑜，還是在害韓國瑜，也不知吳哪來的自信。

說實話，她日前和國民黨台北市議員羅智強，也和《美麗島電子報》董事長吳子嘉同台，私底下有在聊，她可以感覺吳子嘉超級有自信，對這件事胸有成竹。吳又說歡迎韓國瑜來告，讓檢調來調查，問題是吳要去說這些事，一定要有證據，且到法院那邊，就要舉證，那請問誰要幫吳子嘉舉證？她認為吳子嘉敗訴機率是非常高的！

(中時電子報)