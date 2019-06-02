新竹縣尖石鄉代表會主席陳沺宇，在擔任尖石鄉公所機要祕書期間，勾結農業課員、檢測員，以不實方式取得採運許可證，包庇山老鼠盜採牛樟，向山老鼠收購、仲介牛樟木轉售牟利。公務員懲戒委員會判決陳撤職並停止任用2年。

陳2010至2012年間擔任尖石鄉公所機要祕書，知悉原住民保留地牛樟數量稀少，計畫形式上獲得尖石鄉公所核發的採運許可證為幌子，實際上掩護非法盜採國有林地牛樟。陳利用機要祕書身分，要求承辦人違法配合。

2012年2月，陳向鄉公所申請自己坐落新樂段土地的採運許可證，農業課安姓課員指派黃姓檢測員會勘，明知現場枯木是從不詳處移到現場造景，未達巨木等級，竟「目測」登載樹種為牛樟，中空算成實心，圖利陳312萬餘元。

同年3月，余姓男子將牛樟樹頭交由陳申請核發許可證，劉姓檢測員只以目測、敲打方式認定並虛偽填寫總材積超過9立方公尺，事後余男給3立方公尺材積予陳。另余向陳取得許可證後，前往尖石鄉國有林班地盜伐6500多公斤，陳以每公斤牛樟100元價格向余收買3500餘公斤，陳再以每公斤120 出售。

另劉姓山老鼠盜伐山林取得牛樟芝，陳仲介出售，以每兩8000元代價賣出9兩，陳2012年3月至8月間向山老鼠購買1萬2000公斤牛樟木出售牟利。陳因涉森林法等罪，被判刑1年2月，得易科罰金126萬元確定，另圖利罪部分由高院更審中。

新竹縣政府將陳移送公懲會究責，公懲會認為陳犯行嚴重違及森林保育，造成國有林地林木無法回復之損害，有懲戒必要，判決陳撤職並停止任用2年。

(中時 )