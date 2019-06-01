暴龍在總冠軍賽G1守住主場勝利，勇士總教練科爾(Steve Kerr)並不擔心，他本來也沒預期能橫掃暴龍。杜蘭特(Kevin Durant)因腿傷而將缺席第2戰，科爾告訴球迷不必煩惱，「如果杜蘭特能打當然很好，但他缺陣我們也有足夠戰力。近期我們不用靠他就已經贏了大概5場或6場比賽。」

勇士本來就是冠軍隊，例行賽73勝這些都是在杜蘭特加盟以前打出來的。杜蘭特總共缺陣6場(包含總冠軍賽G1)，對火箭的G6關門戰以及4戰橫掃拓荒者，一度寫下5連勝。這次輸給暴龍有其他原因，不只是杜蘭特缺陣。科爾也告訴《The Athletic》說，不管總冠軍賽戰況如何，他堅持杜蘭特必須完全康復才可以上場，不能冒著受傷風險打球。其實杜蘭特離隊在即，勇士只是提前適應沒有他的日子。

《紐約時報》賽前指出，暴龍里歐納德(Kawhi Leonard)的防守壓力因為杜蘭特缺陣而大幅減輕，讓他可以去防守勇士其餘的得分點。因此沒有杜蘭特的時候，勇士球團把里歐納德視為比火箭哈登(James Harden)更麻煩的對手。哈登只在進攻端威脅勇士，而里歐納德在攻防兩端都擁有相當牽制力。

(中時電子報)