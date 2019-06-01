孫大千在臉書發文。（翻攝孫大千臉書）

6月1日庶民挺韓造勢大會下午登場，前立委孫大千日前與立委李俊毅打賭，今天到場的民眾超過8萬人，李請100個便當給街友，若沒有超過8萬人，他請200個便當給街友。孫大千又在臉書發文說，加碼到500個便當他都願意，黑韓部隊愈是抹黑愈會讓很多人無法忍受，會到凱道挺韓，抒發這種不愉快的心情。

自韓國瑜表態有意參選國民黨2020總統初選後，黑韓部隊即出籠，各式各樣的攻擊抹黑，就是要將韓國瑜往死裡打，尤其名嘴黃光芹指韓國瑜年輕時喝花酒、《美麗島電子報》董事長吳子嘉更爆料指韓在有小三，十幾年來給小三千萬元生活費，還有一個女兒等，讓韓國瑜昨按鈴控告吳，並問吳「錢在哪?小孩在哪?」。

立委孫大千日前上節目時表示，黑韓部隊的先發球員默契十足、配合無間，一個助攻傳球過來，另一個就空中接力，準備灌籃得分，動作殺氣十足，近期的外遇風波，就讓韓國瑜氣得北上提告。

鑑於黑韓部隊愈是抹黑，支韓國瑜的民眾愈多，孫大千前天在臉書發文說，他在節目上與立委李俊毅打賭，今天到凱道的民眾超過8萬人，李請100個便當給街友，若沒有超過8萬人，他請200個便當給街友。6月1日凱道的人數會是一個很重要的指標，呼籲大家都帶著支持韓國瑜的熱情，不畏風雨，我們凱道見！

之後，孫大千在臉書再度發文說，「大家可能知道，我跟民進黨委員打賭今天的人數會不會超過8萬人，其實不要說200個便當，500個我都願意賭」，為什麼他有信心能夠有超過8萬人到場？因為他相信大家看到最近對韓國瑜的攻擊，一定很多人無法忍受，要怎麼抒發這種不愉快的心情呢？

(中時電子報)