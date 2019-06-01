隨著「可愛」里歐納德領軍暴龍搶下總冠軍賽G1勝利，如今他的今年夏天選擇，也出現最新版本！《TRUE HOOP》記者艾伯特1日爆料，里歐納德將會效法雷霆明星前鋒保羅喬治做法，選擇繼續留在暴龍效力，至少會簽下短約。

或許這個爆料是暴龍刻意釋放出來的，可是老實講，里歐納德本季幫助暴龍先搶下東區第2種子頭銜，更在季後賽一路殺進總冠軍賽，甚至率先搶下第1場比賽勝利，假如暴龍最後成功奪下隊史首冠，里歐納德確實沒有離開的必要。

里歐納德當前處境，就跟去年夏天保羅喬治相當類似，喬治當時被溜馬交易到雷霆，一開始外界也都認定他會跳槽湖人，就連湖人前籃球事務總裁魔術強生也因違規招募被罰款，沒想到他最後改變心意續留雷霆，原因就是待在雷霆很開心。

假如里歐納德真的選擇續留暴龍，最失望的球隊當屬原本招募到他呼聲最高的快艇，甚至快艇總教練瑞弗斯也跟魔術強生一樣涉及違規招募被聯盟罰款，假使快艇今年夏天真的無法搶到里歐納德，也只能怪瑞弗斯太過心急了！

(中時電子報)