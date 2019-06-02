美式餐廳TGI FRIDAYS北市古亭店董姓前員工被控從2017年9月至去年9月間，在置物櫃開啟行車記錄器，偷拍10名男女同事更衣的隱私畫面，台北地院審理時，董認罪道歉，事後有9人與董和解撤告，1人堅持提告；法官依妨害祕密罪判董徒刑2月，緩刑2年，須提供130小時義務勞務。

檢警調查，去年9月30日餐廳經理在員工更衣室發現置物櫃有行車紀錄器。警方查出是董放置，搜索董住處查獲500G硬碟，內有10多名男女同事更衣畫面，事後10人提告。

董坦承偷拍，辯稱2017年不小心把行車紀錄器放在置物櫃忘記關，意外拍下同事更衣畫面，他覺得行為不妥，但為照顧脊椎開刀的父親與在養老院的奶奶，壓力很大，從2017年9月起用行車紀錄器在更衣室偷拍，以紓解壓力。

檢警查出，董自2017年9月至去年1月間、去年5月間年9月間陸續偷拍10多位男女同事更衣時隱私畫面，以及1女同事蹲在沙發上擦拭髒汙，被董偷拍她大腿黑絲襪的畫面。

檢警逐一比對確認後，10名被偷拍同事提告，檢方依法起訴，至於董偷拍女同事黑絲襪部分，則不起訴。北院審理時，9人與董和解撤告，1女同事堅持提告，法官判董徒刑2月，緩刑2年，須提供130小時義務勞務。

(中時 )