立法院會5月31日三讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」，並舉辦全國性公民投票通過後，才能簽署、換文，由總統公布生效。

國民黨總統初選擬參選人、孫文學校校長張亞中認為，若依照這個「只要戰爭、不要和平」的新規定，兩岸未來不可能簽署和平協定，目前存在的敵對狀態無法解除。兩岸最終的解決方式將只剩下武力一途，其結果不是台灣烽火，就是台灣被迫接受「一國兩制」。

張亞中認為，民進黨「只要戰爭，不要和平」。立法院通過的政治協議新規定，使得民進黨成為北京「一國兩制」的馬前卒、同謀者、是陷台灣於戰爭、陷台灣安危於不顧的敗類。

張亞中提出五點聲明：

一、若當選總統，如果國民黨是立院又是多數，會立刻廢止該規定；

二、若當選總統，如果立院不是多數，我會以總統身分發動公投，否決該規定；

三、若當選總統，我也可以公投法第16條，和平協議簽署後直接交付人民公投；

四、認為兩岸和平協定生效的理想應有程序為：（一） 派出專業最強的團隊與大陸進行協商。（二） 簽署的和平協定必須經過立法院多數通過。（三） 如果在野黨仍不接受結果，可以發動複決公投；

五、以上是我參選總統的重大政見。如果我贏得選舉，表示人民支持我的看法。我若當選，承諾絕對落實，讓兩岸關係遠離戰爭，走上和平。

(旺報 )