PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜面臨抹黃指控，《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料其與「新莊王小姐」不倫戀，更有一個十多歲私生女，韓還送上千萬贍養費、安排王親人進北農。種種「神展開」情節，又沒拿出證據，讓網友傻眼直呼：「吳子嘉現在是在寫8點檔劇本嗎？」

韓國瑜昨日正式對吳子嘉提告誹謗。韓表示，自己一路被抹黑、中傷，現在連他外遇還在外面有小孩都說得出來；自己一向秉持愛與包容，但事到如今忍無可忍，才走到按鈴申告一途，靜待檢察官主持公道。至於安排「新莊王小姐」親人任職北農一事，韓也強調是依法任用，痛批種種指控都是吳蓄意抹黑，要吳必須對外交代。

網友則在PTT論壇發《吳子嘉現在是在寫8點檔劇本嗎？》一文，寫道：「什麼未婚生子，還送錢買房，現在又說去滅證滅完了。拿不出證據說是不能出賣給他資料的人，靠X，所以人家怎麼說你怎麼信，也不用查證，現在都要被告了還不能出賣他。 那個人不是你爸就是你媽了吧，還是就是你自己夢中告訴自己的。我討厭韓不守信，但你現在這齣連韓黑都覺得扯，你覺得有鬼會信嗎？你根本就是在幫韓助選，寫的劇本是要拿給《民視》拍下一部狗血台灣本土劇吧。」

對此，其他網友紛紛表示：「就是老招，只是不管用了」、「拿不出證據的話，這人根本是小丑，草包助選員」、「他就是在助選」、「其實證據不是很簡單嗎？王小姐 小孩都活著，他們出面就解決了」、「證劇就只有王小姐和小孩，找不出他們就只能證明一件事，吳子嘉你在豪小」。

(中時電子報)