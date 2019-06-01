近期網路討論發現，生病、感冒時意外覺得「性致高昂」，且和另一半發生親熱行為後，覺得疼痛獲得舒緩，病情彷彿也好一半。對此，醫師表示，研究發現性高潮後會增加激素分泌、調節神經系統，並讓身體放鬆，使免疫力上升，確實可能舒緩身體不適。

據英國《鏡報》報導，皇家維多利亞醫院醫師米莉亞姆.斯托帕德(Miriam Stoppard)表示，在生病、感冒時性慾增加是有可能的，且確實有其生理效用，過去曾有針對男性的研究發現，讓男性得到性高潮也會產生與滴鼻劑相通的通鼻效果，可以幫助他們舒緩鼻塞。

米莉亞姆表示，學者Sina Zarritan在《醫學假說期刊(journal Medical Hypotheses)》發表的理論說到，性高潮會增加2種激素的分泌，增加淋巴細胞的濃度，使免疫力上升，同時也會刺機腎上腺素釋放，有利血管收縮，另外，性高潮會促使交感神經與副交感神經的調節，進行運血、充血的機制；她指出，德國科學家也曾做過相關實驗，他們分析11名受試者在自慰到達高潮前後，血液中自然殺手細胞濃度，發現其免疫系統確實得到了活化。

米莉亞姆指出，性行為對於男性和女性的荷爾蒙有關鍵作用，性高潮時會引發催產素的分泌，這是一種讓大腦感受到「愛」的神經傳導物質，健康的性關係，讓身體下意識的感受到被照顧，讓人心情放鬆、免疫力增加，同時調節神經系統，進而讓身體不適獲得改善。

(中時電子報)