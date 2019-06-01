就在勇士總教練科爾1日確認當家球星杜蘭特無法出席總冠軍賽G2同時，《Yahoo Sports》資深記者海尼斯爆料，儘管勇士內部樂觀看法是，杜蘭特能在G3宣告傷癒復出，不過他選在G4上場，才是比較符合邏輯的選擇！

杜蘭特是在西區冠軍賽G5，自己不小心拉傷右小腿，近日雖已展開個人訓練，卻始終無法加入團隊練習，他的傷勢嚴重程度，確實比先前評估還要麻煩，隨著勇士爆冷輸掉總冠軍賽G1，杜蘭特何時復出，也成這個系列戰最大變數。

「杜蘭特的傷勢並非像是腳踝或膝蓋痠痛那樣，可以咬牙堅持上場比賽的那種，老實講，他所遭遇到右小腿傷勢有點棘手，」科爾1日表示，「假如他的小腿同樣部位第2次遭遇拉傷，就會知道那是什麼感覺了，所以我們必須更小心。」

畢竟杜蘭特仍是勇士今年季後賽最穩定的得分點，場均可拿34.2分、5.2籃板及4.9助攻，他在場上攻守兩端所帶來的威脅性，也成勇士能否扭轉當前局勢的關鍵因素，至於他是否今年夏天離開勇士跳槽其他球隊，則是另外一回事了。

(中時電子報)