韓粉凌晨就在凱道拍照，舞台正在搭設。(韓國瑜後援會)

韓粉凌晨就在凱道拍照。(韓國瑜後援會)

6月1日庶民挺韓造勢大會下午登場，許多韓粉迫不及待要一吐近日的悶氣，有幾位網友凌晨就在「韓國瑜後援會」發正對著總統府的「景福門」照片，有人並問「我會不會太早到了」，網友回他「當兵是偵察排的嗎？」

有韓粉在午夜貼出開始搭設舞台的照片，網友留言「真過份，現在才准搭舞台。 他們如果來高雄市，照樣奉還。」、「感謝場地佈置最新訊息回報！！」

另一位韓粉也是午夜12點左右貼出凱道照片並說「凱道都是保—警察，韓同學們我來等你們了」其他人回他「太過份了！這麼晚就去佔位子！」、「我現在要出發」。

另一位也是9小時前就發出景福門的照片，並問「我會不會太早到了」。超過400則留言回他「太聰明的你!!!!現在剛好可以先佔好位子壓....不然到時候人太多...想擠還真擠不進去!!、「怎麼辦?興奮到睡不着^^~~^^」、「晚上找個地方睡覺好好休息補充體力辛苦你了」、「要不要做那麼感動人的事啊?長夜漫漫呢?小心自己的身體和安全喔!」、「你行，太早卡位了」、「你比我還早，先找地方休息吧。中午見」。

迫不及待! 韓粉已在凱道 凌晨就發景福門照片

(中時電子報)