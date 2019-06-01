陳曉微博全文。（圖／取材自陳曉微博）

女神陳妍希和陳曉在2014合作《神鵰俠侶》擦出愛火後，小倆口在2016年結婚並生下兒子「小星星」，夫妻對家庭生活低調，也讓一家三口的日常備受矚目，而昨適逢陳妍希35歲生日，陳妍希和陳曉低調曬恩愛，更是快閃瞎大票網友。

陳妍希和陳曉婚後低調，還因為陳曉去年出席頒獎典禮時，他面無表情看陳妍希的祝賀影片，遭網瞎傳婚姻亮紅燈，不過小倆口感情很好，陳曉昨則曬「老公視角」的陳妍希美照，為陳妍希慶生，甜喊：「祝老婆生日快樂平安，健康，順心，更希望你耗時近兩年的作品能早日讓觀眾看見，你的努力，我自愧不如，真不是刻意捧你。」

雖然陳妍希主演的《鄧麗君之我只在乎你》播出日期尚未宣布，不過陳妍希也放閃回：「陳老公，等你拍完戲，是時候陪你老婆出去旅遊，拍拍照啦」，夫妻結婚3年公開相約旅行，甜翻網友之餘，也再度以行動證明夫妻超幸福。

(中時電子報)