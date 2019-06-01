美國總統川普的貿易顧問納瓦羅5月31日為白宮突然決定對墨西哥徵收關稅的決定進行辯護，稱這是回應墨西哥出口「非法移民」。納瓦羅並把此舉與國家安全掛鉤。美國之音今天報導，分析人士認為，美國政府在正式啟動《美墨加貿易協定》批准程序過程中，突然單方面加徵關稅，會損害美國與中國達成貿易協定的機會。

川普突發推宣布，美國決定從6月10日開始對所有墨西哥進口產品徵收5％關稅。

美國之音報導，觀察人士認為，川普政府對墨西哥徵收關稅帶來一個意想不到的結果，就是進一步損害美國與中國解決貿易糾紛的機會。

華爾街分析人士認為，川普總統對美國最大交易夥伴做出的一百八十度的逆轉給國際社會發出不祥資訊，即他是不可信賴的。在他們看來，已經覺得川普不可信的中國，現在更不可能與他簽署貿易協定。

報導稱，美國跨國獨立投資銀行與金融服務公司雷蒙德．詹姆斯的公共政策分析師，在一份研究報告中說：「我們把這個行動視為美中貿易戰的進一步惡化。中國官員已經對川普總統作為一個交易夥伴的可信度提出了關注。這些關稅是在美墨加協議上取得重大進展的同一天宣布的。如果中國不認為協議能夠持久，為什麼還要談判？」

美國之音報導，美國麥克拉蒂諮詢公司高級主任、前墨西哥駐陸大使瓜加多也認為，美國此舉會降低中國與美國達成協議或是在談判中做出讓步的意願。

川普月底赴日本出席20國集團峰會期間，將會晤中國領導人習近平。分析人士認為，美國對墨西哥加徵關稅使人們進一步懷疑兩人能舉行「實質性」的會議。

國際投資銀行諮詢公司Evercore政策分析師在研究報告指出，川普在與交易夥伴簽署貿易協定之後，很快威脅對其徵收新關稅的做法，將使中國對與美國簽署貿易協定變得更謹慎。他們會擔心，川普簽署協議後又毀約，會使中國領導人丟面子。這位分析師說，北京仍然會對談判持開放態度，但這無助於美中雙方在20國集團取得突破的前景。

5月31日，投資人對川普在與中國的貿易戰惡化之際，突然威脅對墨西哥的產品徵收關稅，可能會影響美國經濟陷入衰退的擔憂，導致美國股市下滑。受美中兩國貿易緊張關係加劇的影響，截至5月30日，美國股市在5月下跌了5.3％。

(中時 )