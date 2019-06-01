第18屆香格里拉對話會（亞洲安全峰會）5月31日起在新加坡登場，中美兩國防長舉行了場邊會談，並觸及台灣問題。新加坡總理李顯龍呼籲兩大國應從對方角度看待問題。中共黨媒《環球時報》報導，昨晚會議開幕前，在通往會場通道上掛滿中國各地兵力部署圖，具體到山東、福建、遼寧、上海、廣東等等。中國代表團注意到這一現象後，迅速和主辦方交涉後撤除。有專家表示，原來的安排有故意引導把中國當成靶子之嫌。

《環球時報》報導稱，香會是由英國國際戰略研究所主辦，從2002年至今。這是自2011年以後，中國防長首次出席香會。由於是西方智庫主辦、受西方輿論主導，這些年美國等勢力沒少在香會上散布「中國威脅論」，挑撥南海矛盾。

5月31日傍晚，開幕晚宴前，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與美國代理防長夏納翰會晤。這是夏納翰出任代理防長後中美兩國防長首次會面。眼下由於貿易戰愈演愈烈，中美兩個大國的關係日趨複雜，因此外界對兩國防長會晤格外關注，希望從中找到兩國軍事關係將何去何從的線索。雙方都對這次簡短會晤給予了積極評價，五角大樓的說法是，會面「具有建設性且富有成果」。中美防長同台出場也被認為是此次香會的最大看點。

對中國來說，香會有些「鴻門宴」的意味。在東道主新加坡看來，中國防長率團出席香會展示了中國和中國人民解放軍的自信。根據日程，魏鳳和將在6月2日發表演講，而沙納漢將在6月1日闡述美國的「印太戰略」。今年的香會會上演怎樣的互動與攻防呢？

對亞太絕大多數國家而言，它們也不希望任何一方加劇緊張，不希望自己在大國間選邊站。

報導指出，國際戰略研究所亞洲分部資深研究員鍾偉倫對媒體說，亞太地區國家歡迎美國在地區安全問題上扮演積極角色，但不願意看到這兩個大國之間發生衝突。鍾偉倫稱：「當兩頭大象格鬥時，它們腳下的草會被踩爛。這個地區沒有其他國家願意看到美國和中國對打。」

參加香會前，魏鳳和順訪了越南和新加坡。沙納漢則訪問了印尼，並將在香會後訪問日本和韓國。新加坡《海峽時報》稱，新加坡國防部長黃永宏表示，深化防務關係是新中兩國乃至區域國家的共同目標。「因為目前的貿易緊張，我認為讓各國安保機構確保不誤判、不誤解形勢，不讓發生衝突的風險加劇尤其重要」。

(中時 )