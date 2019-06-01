中市鐵路高架化沿線聯外公車持續強化，246路公車行駛南京路及南京東路。（陳世宗翻攝）

台中市政府交通局為強化鐵路高架化沿線車站聯外交通及擴大公車服務範圍，持續盤點各車站聯外交通服務狀況，協調總達客運246路公車1日起由太原車站延駛南京東路、南京路至秀泰影城，路線行經北、東區並串聯太原及精武車站，便利轉乘火車，也解決過去南京東路、南京路周邊居民，須步行數百公尺才能搭公車的困擾。

交通局長葉昭甫說，考量台中鐵路高架化各新建通勤車站的聯外交通接駁，並因應各地大量的新建住宅，交通局近來持續盤點無公車服務的區域，透過公車路線調整或新闢，讓公車路網更加完善，包括調整85路公車服務太原車站、新闢246路公車服務太原車站往太原路三段及太平大興路等地區、920路公車服務潭子車站往返潭富路摘星山莊及潭子行政大樓，以及太原車站往返東山高中、新光重劃區等。

葉昭甫表示，246路公車由總達客運經營，106年新闢營運以來，服務過去無公車行駛的太原路三段沿線居民，且行駛太平區大興路、中山路，便利居住在太原路、大興路一帶的學生前往太平國中、勤益科技大學通學，當地居民前往國軍台中總醫院一帶就醫、購物也更方便。

交通局為強化鐵路高架化沿線車站聯外交通及擴大公車服務範圍，已協調總達客運246路公車由太原車站延駛東光路、天祥街、南京東路、南京路至秀泰影城，沿途並增設南京東國泰街口、南京東富強街口、南京東興進路口、精武車站(南京東路)、南京東自由路口、第四市場動漫館、秀泰影城等站位，解決當地民眾長久以來無法就近搭乘公車的問題，也便利民眾前往其他路段轉乘公車，讓大臺中公車路網更加緊密、完善。

葉昭甫指出，大台中的公共運輸以軌道(台鐵、捷運)、幹線公車為主、公車接駁為輔，更透過公共自行車完成末端移動服務。為鼓勵使用多樣化大眾運輸系統，台中市已實施台鐵轉乘公車的乘車優惠，目前持悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘公車享有10公里免費；若持卡搭乘台鐵出站後，2小時內再轉乘市公車，更可享有該趟公車全程免費優惠。

葉昭甫強調，246路公車因應本次延駛，發車時刻與行駛動線均有調整，相關資訊可於交通局網站及台中市公車動態系統查詢。

(中時 )