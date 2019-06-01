少了「小皇帝」詹姆斯的總冠軍賽，真的沒人想看了嗎？根據最新公布收視率調查，今年總冠軍賽G1收視率僅10.1，創下近10年以來NBA總冠軍賽G1最低收視率紀錄，比起去年勇士對騎士的總冠軍賽G1收視率(12.3)下滑了18％。

甚至比起2017年同樣由勇士對上騎士的總冠軍賽G1收視率(12.4)，整整下滑了19％，上次NBA總冠軍賽G1收視率如此低迷，是在2009年湖人對上魔術的總冠軍賽G1，當時這個看起來毫無懸念的對戰組合，收視率竟然只有8.9。

不過今年總冠軍賽G1收視率下滑，應該是可以預期的事，因為除了缺少詹姆斯，也是NBA總冠軍賽首次前往加拿大進行，而加拿大的收視族群，並未被負責收視率調查的尼爾森公司列為追蹤對象，但今年總冠軍賽G1確實不太好看。

可是根據《the score》的收視調查，今年總冠軍賽G1在加拿大境內巔峰期間的觀賽人數達到410萬人，創下加拿大當地的收視紀錄，值得一提的是，加拿大目前總人口數為3700萬人，等於超過十分之一的加拿大人收看了這場比賽。

(中時電子報)