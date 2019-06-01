永福派出所前方豎立名為「守護」的石碑，要傳遞的理念是彰顯警察犧牲奉獻默默付出的服務精神，努力守護著人民的生命財產與安全。（陳世宗翻攝）

台中市警六分局永福派出所前方豎立名為「守護」的石碑，要傳遞的理念是彰顯警察犧牲奉獻默默付出的服務精神，敦促每位出勤的員警們，努力守護著人民的生命財產與安全。

警方指出，永福所警員周文彬擔服查尋失竊車輛勤務，在清泉崗附近荒廢空地的一隅，發現1部佈滿藤蔓，看似荒廢多時的摩托車。蔓藤纏繞包覆車身僅露出一小截號牌，周員查詢發現是失竊多年的車輛，而經檢視車體後，除遭蔓藤包覆外，外觀保存依舊完整。

周員通知車主姐姐潘女前來領回失竊車輛時，潘女從佈滿蔓籐的車體中，認出是其弟弟3年前失竊的車輛。潘女向周員訴說，該車十餘年來陪伴他們姐弟走過無數個酸甜苦澀的光景，或許對他人而言車輛殘值不高，但對她來說有很獨特的紀念價值，雖然車主早已不在人世，但內心仍衷心期望能有找回車輛的一天。一晃眼就經過數年，接獲員警通知尋獲車輛時內心充滿喜悅，也了卻一樁心願。

警方表示，蔓藤包覆著車身保護不受風吹日曬守護著一段遭封存的回憶，靜靜的等待警方揭開蔓藤那一瞬間；就如同波麗士守護人民生命財產與安全一般，尋回姐弟倆之間的共同回憶。

(中時 )