台大今日舉行畢業典禮，畢業生在場內開心自拍留念。（趙雙傑攝）

台大今日舉行畢業典禮，邀請醫師連加恩演講，勉勵畢業生。（趙雙傑攝）

台大今(1)日舉行畢業典禮，台大校長管中閔在致詞時向畢業生說，「迎接你們的，不會是一個風平浪靜的世界，而是一個繼續以驚人速度改變的世界，你們無法置身於變局之外，所以只能挺身迎向改變」，他勉勵畢業生：「敢於挑戰，勇於改變」，堅定前行，一定會開創出不一樣的人生。

管中閔表示，2010到2019，十年是一個階段。這十年是各位的黃金年代，「你們從青澀懵懂的少年，逐漸發育成長，學習知識，形塑人格，如今成為具備相當專業知識的青年」。

管中閔在致詞時回顧10年來的國際局勢，正是世界快速變動，充滿驚奇的十年。2010年，全球剛經歷過金融海嘯衝擊，美國經濟正處於蕭條，歐洲又陷入主權債務危機，西方先進經濟體似乎搖搖欲墜。在國際政治方面，藉由智慧手機和社群軟體的力量，民眾所發動的「阿拉伯之春」席捲了中東和北非地區，許多獨裁政權不旋踵就灰飛煙滅。一時之間，西方標舉的民主體制似乎光明在望。

管中閔以國際時事時間對應應屆畢業生學齡，並指出，再過兩年，就是大家步入高中的2012年，許多新事物開始浮現。那一年，Uber推出Uber X，共乘（享）經濟開始普及；Stanford兩名教授成立線上課程平台Coursera，揭開新教育型態的序幕。在台灣，台大資工系畢業同學也在同一年推動創立了「g0v」，展現年輕世代對開放政府與開放資料的視野和行動力。「這些，和許多新創事物，都具有改變時代的意義。」

「世界的變動有時帶來美好，有時卻帶來悲傷，」管中閔表示，2015年開始，原本黯淡的西方經濟開始逐漸復甦。但在2015年9月2日，一張敘利亞男童Alan Kurdi伏屍海灘的照片，震撼了全世界。2015年9月，正是當大家興高采烈步入台大的時候，Alan Kurdi生命卻停止在地中海的海上。不僅如此，很多經歷了阿拉伯之春，原以為光明在望的一些地區（如敘利亞），正陷入長期內戰與難民流離失所的深淵。

管中閔提到，過去4年間，我們繼續目睹著世界的變動。從英國脫歐，到最近中美貿易戰白熱化，世界經濟秩序正在重組。而從東歐到南海，許多地區仍處於政治動盪和軍事衝突的邊緣。但在科技方面，機器與生產方式越來越聰明，人工智能也越來越強大；新的經濟模式，新的金融科技，新的影音、教育和資訊平台如雨後春筍般出現。這些新模式為多數人帶來了許多衝擊，而且正在改變我們的社會結構與政治體制。

管中閔勉勵畢業生，身處「驚人速度改變的世界」，只能挺身迎向改變，「敢於挑戰，勇於改變」，在未來，你們需要有敢於挑戰成規和舊法的堅強心態，也要有勇於改變自己，改變社會的決心。給自己這樣的要求，堅定前行，一定會開創出不一樣的人生。

醫師連加恩則收要發表貴賓致詞。連加恩以過去在布吉納法索擔任外交替代役，以「垃圾換舊衣」及蓋孤兒院等義舉，並受外交部派往南非從事醫療外交，以及現在正在哈佛大學公衛學院攻讀博士班，勉勵畢業生「走難一點的路」，累積人生經歷，並在未來激發更多年輕人。

(旺報 )