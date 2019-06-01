台中市光合教育基金會31日晚上舉辦首場「有光講座」，邀請《我們與惡的距離 The World Between Us》林君陽導演與黃致豪律師（鄭捷辯護律師）對談，由公視前總經理馮賢賢老師主持，交通部林佳龍部長也到場聆聽，現場吸引破百名滿場觀眾。

黃致豪表示，為事件找答案是為避免悲劇重複發生，能夠試著找到答案或注意答案，就能降低下一次事件發生的機會，減少下一個無辜受害者。林君陽也提到，導演就像「翻譯」的工作，這部劇的編劇也進行很長的田野調查工作，對於律師和新聞工作者的關注共乘，也讓「翻譯」過程更加踏實。

「我們與惡的距離」一劇，帶領觀眾回到一個震驚社會的殺人事件，透過戲劇的層次推疊，細膩探討人性的矛盾與掙扎。首場「有光講座」邀請《我們與惡的距離》林君陽與黃致豪對談，活動訊息甫於粉絲專頁公布報名人數即爆滿，現場更吸引滿場破百名觀眾。

馮賢賢表示，這部劇的準備過程中，特別是編劇有兩年多的時間在做田野調查，以長時間的心血成果編織故事，在台灣一般電視台，較少機會給予這樣的時間，感謝文化部撥款《前瞻基礎建設計畫》數位建設的特別預算給予支援。

林君陽說，回想第一次與黃致豪碰面，也曾因為年紀輕，被詢問到如何指導演員及溝通故事，他提到，因為自己的成長經歷較具同理心，容易換位思考，可以理解許多人遇到爭執時，自我防衛機制是憤怒與謾罵，第一次看到故事本身時，也相當興奮能夠以不同角度看到對同一件事情的理解。

對於主持人表示劇中王赦的角色有很濃黃致豪的影子，靈感來源是黃致豪為鄭捷辯論過程中的觀察。黃致豪表示，自己的人生繞了很多曲折遠路才回來擔任律師的角色，是基於一個最重要的原則，代表司法的角色提供給所有人同樣的保護。

林佳龍也分享，不管是現在部長任內或是過去擔任立委期間，對於748號解釋施行法、肇事逃逸法案的修法及犯罪被害人保護法，每個人都希望站在正義的一方，但在加害者與被害者間，有著長期累積的社會連帶責任應該被反思。他強調「逝者已矣、來者可追」，特別是在法制上，台灣社會還有許多深層的環境因素，存在著很大的探討空間，相信「有光講座」是好的開始，互相將光點連結，一起讓社會更美好。

對於有觀眾詢問黃致豪，家人會否對於爭議的辯護對象是否會有不同聲音，他也笑稱不會像劇裡的王赦需要喝大量高粱酒才敢跟丈人講話，不過會基於想保護家人的心理，盡量在敏感時機避免與家人一同出現在公共場合，盼保護家人，不會遭遇到另眼相待的處境。

(中時 )